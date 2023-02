Câmaras de Loures e Odivelas dão benefício da dúvida ao Hospital de Loures

Os executivos camarários de Loures e de Odivelas acompanham de perto o Hospital Beatriz Ângelo e reconhecem que o serviço à população piorou no último ano, embora concordem que a atual administração tem feito o possível dentro das regras do sector público. O presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão (PS), diz que a sua equipa tem acompanhado “a diferença” da gestão privada e da nova gestão pública, que tem menos flexibilidade para lidar, por exemplo, com a pressão da procura sobre o hospital, que obriga a trabalhar com uma eficiência enorme. “A densidade geográfica é grande e os rácios e indicadores que resultavam da gestão público-privada, embora com algumas deficiências, eram positivos, estou a falar, por exemplo, de tempos de espera”, indica Ricardo Leão, enquanto ressalva que não culpabiliza a administração, “que faz o que pode, mas o modelo de gestão é diferente”. Aliás, “o que está a acontecer em Loures é a realidade dos outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.

Também o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins (PS), faz notar que “é natural” que a mudança da gestão para a esfera do Estado “acarretasse inevitáveis constrangimentos”, já que um sistema de administração pública tem “regras distintas e um modelo de contratação mais exigente e menos maleável a circunstâncias imprevistas”. Somado a um cenário pós-pandemia e de saídas de profissionais de saúde formou-se “todo um contexto” que “afetou o serviço prestado aos utentes”, acrescenta. ​