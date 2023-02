DHL investe €25 milhões a norte na área da logística

A DHL Express Portugal está a investir €25 milhões para triplicar a sua capacidade logística no aeroporto Francisco Sá Carneiro, onde opera diariamente com três aviões para ligações a Leipzig, Bruxelas e Londres.

“Em 10 anos, desde a inauguração do nosso terminal, o volume de carga manuseada aumentou 184%, o que nos obriga a expandir a área útil, dos atuais 3752 m2 para 10.893 m2, e a aumentar o número de cais de 68 para 102, com possibilidade de chegar aos 125”, diz ao Expresso José Reis, diretor-geral da empresa, sublinhando que “2021 e 2022 corresponderam a um ciclo de grande expansão, com crescimentos anuais de 35%, até pela transferência de outras soluções de transporte para carga aérea, e pelo aumento brutal das compras diretas online”.