Fundo europeu para media abre concursos de 4,8 milhões de euros com candidaturas até abril

O Fundo Europeu para os Media e Informação (EMIF), gerido pela Gulbenkian, abriu três concursos, com 4,8 milhões de euros de dotação financeira, cujas candidaturas decorrem até 28 de abril.

"As candidaturas a financiamentos terão de ser submetidas por grupos de entidades com personalidade jurídica (parcerias ou consórcios) com sede na União Europeia, na Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) e/ou no Reino Unido. Os três concursos somam um total de 4.800.000 euros de alocação financeira e permanecerão abertos até dia 28 de abril", anunciou, em comunicado, a Gulbenkian.

Os concursos incidem sobre as áreas prioritárias deste fundo, como pesquisas sobre dinâmicas de desinformação, que pretende apoiar projetos ligados às dinâmicas e características das campanhas de desinformação, com um máximo de nove meses de duração e um limite de 150.000 euros para as bolsas.

Na área de intervenção de investigação sobre o ecossistema de informação, será apoiada a produção de estudos sobre questões ligadas à transformação digital dos media, com uma bolsa de até 400.000 euros e duração máxima de 18 meses.

Já no que diz respeito literacia mediática e de informação para maior resiliência social, o objetivo passa por apoiar a capacitação dos cidadãos em termos de "pensamento crítico, de avaliação da fiabilidade da informação, de compreensão dos mecanismos que moldam as interações 'online' e da importância de uma participação responsável no discurso público".

Estes projetos podem ser executados em 18 meses, com um valor máximo de 400.000 euros.

O EMIF foi criado em 2022 e já apoiou 33 projetos em 21 países.