Exportações e importações abrandam no final de 2022

No último trimestre do ano, as exportações e as importações portuguesas de bens aumentaram 16% e 17,1%, respetivamente, face ao período homólogo, segundo a estimativa rápida do comércio internacional de bens do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada esta segunda-feira.

Os números representam um abrandamento face ao terceiro trimestre, quando as exportações e as importações cresceram 27,9% e 36,5%, respetivamente.

Em relação ao mesmo trimestre em 2020, as exportações cresceram 32% e as importações 51,9%. Já face ao mesmo trimestre em 2019 (último antes da pandemia), houve um aumento de 27,8% e 37,5%, respetivamente.

Desde o segundo trimestre do ano - de recordar que a guerra na Ucrânia começou no final de fevereiro - que as variações homólogas das exportações e importações têm vindo a diminuir.