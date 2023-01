Economistas preveem crescimento do PIB entre 6,6% e 6,8% em 2022

A maioria dos economistas das principais instituições nacionais e internacionais esperam que o PIB português tenha crescido entre 6,6% e 6,8% em 2022, uma revisão em alta face ao estimado após o início da guerra na Ucrânia.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira a estimativa rápida das contas nacionais de 2022, com o Governo a esperar que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha crescido cerca de 6,8%, segundo sinalizou o ministro das Finanças em dezembro.

A previsão do Governo significa uma revisão em alta face aos 6,5% estimados no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), quando melhorou a perspetiva face aos 4,9% projetados no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

As principais instituições nacionais e internacionais validam a projeção do executivo, com o Banco de Portugal (BdP) a ser o mais otimista ao apontar exatamente para uma taxa de 6,8%. À semelhança das outras instituições, o supervisor bancário foi atualizando ao longo de 2022 as previsões para a economia portuguesa.

Em março, cortou as previsões de crescimento económico em 0,9 pontos percentuais, para 4,9%, devido ao impacto da guerra na Ucrânia e ao efeito 'carry over' (efeito de arrastamento) de 2021. Em junho, melhorou a perspetiva para 6,3%, em outubro para 6,7% e em dezembro para 6,8%.

As últimas projeções das restantes instituições estão também em linha com estas perspetivas: o Conselho das Finanças Públicas (CFP) espera uma expansão do PIB de 6,7%, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) de 6,7% e a Comissão Europeia de 6,6 %. Já o Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento do PIB de 6,2%.

Por sua vez, o ISEG estima que no quarto trimestre de 2022, o PIB trimestral terá crescido, em cadeia, entre 0,1% e 0,3%, a que corresponde um crescimento homólogo de 2,9% a 3,2%, prevendo um crescimento anual de 6,7%. Também o Fórum para a Competitividade estima uma subida do PIB de 6,6% a 6,7% em 2022.

Já o NECEP - Católica Lisbon Forecasting Lab prevê uma taxa de crescimento anual de 6,5%, um crescimento homólogo de 2,4% no quarto trimestre e uma contração em cadeia de 0,5%.

O PIB português aumentou 4,9% no terceiro trimestre de 2022 face ao mesmo período de 2021 e cresceu 0,4% relativamente ao segundo trimestre, segundo dados do INE. A concretizarem-se as previsões, a taxa de crescimento irá fixar-se acima da registado em 2021, quando o PIB avançou 5,5%.