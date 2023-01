Economia alemã teve no quarto trimestre o primeiro recuo desde o início de 2021

O produto interno bruto (PIB) da Alemanha caiu 0,2% no último trimestre de 2022, em comparação com o trimestre anterior, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo gabinete estatístico do país, Destatis.

É a primeira queda, em cadeia, da maior economia europeia desde o primeiro trimestre de 2021 (altura em que caiu 1,5%).

Segundo a “Reuters”, a queda foi inesperada, uma vez que os analistas consultados pela agência de notícias apontavam para a estabilização da economia.

No entanto, no total do ano, a economia alemã cresceu 1,9%. Este valor representa uma revisão em baixa da primeira estimativa (2%).

Com estes dados, é mais provável que as previsões de recessão se cumpram, uma vez que, para entrar em recessão técnica é preciso apenas dois trimestres consecutivos em queda, e tudo aponta para que seja esse o caso no primeiro trimestre de 2023.