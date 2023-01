Confiança dos consumidores e clima económico aumentam no início do ano

O indicador de confiança dos consumidores e o indicador de clima económico melhoraram no início do ano, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No caso da confiança dos consumidores, o INE nota que esta aumentou em dezembro e janeiro, “interrompendo o perfil negativo dos três meses anteriores, que culminou, em novembro, no valor mais baixo desde abril de 2020, no início da pandemia”.

O saldo das opiniões dos consumidores sobre a evolução passada dos preços aumentou em janeiro, depois de ter diminuído em novembro e dezembro “e de ter renovado em outubro o valor máximo da série, na sequência da trajetória marcadamente ascendente iniciada em março de 2021”.

No caso do clima económico, este indicador subiu em janeiro. E a confiança subiu em todos os setores (indústria transformadora, construção e obras públicas, comércio e serviços).

O INE indica ainda que os “saldos das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda diminuíram entre novembro e janeiro na indústria transformadora e no comércio”, mas aumentou “nos últimos três meses nos serviços e aumentou em janeiro na construção e obras públicas, após ter diminuído entre outubro e dezembro”.