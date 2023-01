Os bancos nacionalizados em 1975 foram consolidados e desapareceram

O panorama financeiro antes do 25 de Abril de 1974 era muito diferente do que hoje conhecemos. Estava repleto de pequenas instituições que atuavam localmente, a maioria das quais com origem em casas de câmbio ou em companhias de crédito do início de século XX e que nos anos 50 e 60, fruto de uma economia em crescimento, se foram expandindo dentro e fora de Portugal.

Tornaram-se grupos com maior dimensão, com ramificações em Angola e Moçambique e com ligações e participações em empresas de referência, como a Siderurgia, a Sorefame, a Tabaqueira ou o grupo CUF, da família Mello. Mas muito mudou quando o Decreto-Lei nº 132-A/75 foi publicado, porque a banca privada se caracterizava “como um elemento ao serviço dos grandes grupos monopolistas”, em vez de ajudar a população e as PME, segundo justificava o Conselho da Revolução.