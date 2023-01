1975: O ano da economia 'socialista' à portuguesa

Três dezenas de decretos-lei publicados no “Diário do Governo” entre março e dezembro de 1975 mudaram o capitalismo português herdado da ditadura. A Direção-Geral do Tesouro passou a ser o maior ‘monopolista’ do país e o então criado Instituto das Participações do Estado teve por missão ser “o estado-maior de coordenação” empresarial, como lhe chamou o então ministro do Planeamento Mário Murteira em entrevista ao Expresso, a 28 de março desse ano.

Em menos de um ano, o capitalismo de Estado dominava mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB), um peso que era três vezes superior à média nos países industrializados, segundo o relatório Bureaucrats in Business do Banco Mundial. A força deste sector empresarial do Estado era duas vezes superior à registada em França, a líder até então no sector estatizado na Europa capitalista. No entanto, o Estado português estava longe dos níveis, entre 80% e 97% do PIB, registados em 1975 nas seis economias de leste que integravam o bloco económico dominado pela União Soviética.