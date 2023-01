Os ministros devem ser contratados de forma profissional como os CEO?

Nove meses de Governo, 13 demissões (11 secretários de Estado e dois ministros). É azar? Não, é falta de rigor e amadorismo, defendem os líderes de algumas das principais empresas de executive search (recrutamento de quadros de topo) a operar em Portugal. O recrutamento profissional de membros para o Governo já foi abordado em Portugal, sobretudo para cargos mais técnicos, como o de secretário de Estado, mas a cultura muito enraizada de recrutar diretamente no aparelho partidário travou quaisquer avanços. Especialistas continuam a defender que aplicar as ferramentas do executive search à seleção dos membros do Governo é a forma de restaurar a sua credibilidade e minimizar o risco das más escolhas.

O recurso a empresas de recrutamento profissional para identificar ministros e secretários de Estado não é novidade em países onde a cultura da meritocracia está mais desenvolvida do que em Portugal ou nos designados mercados emergentes. No México, onde o antigo CEO da Coca-Cola na América Latina, Vicente Fox, chegou a Presidente no ano 2000, foi criado por sua iniciativa um comité de três profissionais de executive search que garantiam o apoio necessário na identificação e validação de líderes para cargos essenciais ao desenvolvimento do país. Em Portugal, o tema continua a ser tabu.