Estado diz que só gasta 30 milhões de euros com a organização da Jornada Mundial da Juventude

A responsabilidade financeira do Estado no evento da Jornada Mundial da Juventude que se realiza entre 1 e 6 de agosto em Lisboa, pode ir até 21,8 milhões de euros a que se somam mais 8,2 milhões de euros.

Um total de 30 milhões de euros sem IVA, já que o mesmo reverte a favor do Estado, esclarece a nota divulgada pelo Gabinete da Ministra Adjunto e dos Assuntos Parlamentares.

Dá nota de que “no âmbito da requalificação, valorização ambiental e fruição da zona ribeirinha do parque da Bobadela foi adjudicado pela Infraestrutura de Portugal (IP) um contrato para a deslocação do terminal de contentores, no valor de 8,2 milhões de euros”.

Os 21,8 milhões de euros incluem verbas relacionadas com um conjunto de encargos "com a unidade de missão, a aquisição das torres multimédia, instalações sanitárias, transmissão televisiva, abastecimento de água, ponte militar, promoção do país no estrangeiro, centro de comando e segurança, centro de apoio à imprensa nacional e internacional", dá nota o ministério de Ana Catarina Mendes.

No comunicado é ainda referido que "o Estado participará também através do apoio, nomeadamente, na área da saúde, segurança, socorro e mobilidade.

A Jornada Mundial da Juventude é o maior encontro de jovens católicos de todo o mundo com o Papa que acontece em Lisboa na zona ribeirinha da Bobadela, entre 1 e 6 de agosto- Para este evento que acontece normalmente a cada dois ou três anos são esperadas 1,5 milhões de pessoas.

Esta semana saltou para a ribalta os custos deste evento depois de ter sido conhecido o valor a pagar pela construção do altar-palco do espaço do Parque Tejo: 4 milhões de euros, mais IVA e mais 1 milhão de euros para fundações.