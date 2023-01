Edifício Cruzeiro reabilitado: o primeiro centro comercial do país passa a ser a Academia de Artes do Estoril

O emblemático Edifício Cruzeiro, que durante anos esteve abandonado e em risco de colapso, vai ressuscitar como Academia de Artes do Estoril, um polo cultural dedicado a artes como teatro, cinema, música e dança. A inauguração acontece este sábado, com a fachada a manter-se tal como foi desenhada mas com o interior totalmente renovado, com espaços dedicados à área educativa, uma sala de espetáculos com capacidade para cerca de 300 pessoas, um palco com 150 metros quadrados, três camarins e uma sala de projeção.

Ficará ali a Escola Profissional de Teatro de Cascais, com 10 salas, o Conservatório de Música e Dança, com oito salas, assim como a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras e a Companhia de Dança Paulo Ribeiro, além de servir também o Teatro Experimental de Cascais (TEC), que se encontra mesmo em frente ao edifício. Terá três salas multidisciplinares partilhadas por todas as entidades e uma biblioteca dedicada às artes, a partir da coleção doada por José de Matos-Cruz, especializada em cinema. A biblioteca ficará na torre que é uma das imagens de marca do edifício, além das suas arcadas. Terá também um café-concerto, que será explorado pelo chefe português André Sá Correia.