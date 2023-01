Ana Figueiredo, presidente da Altice Portugal: “A Altice Portugal não está à venda”

Conhece o antigo operador histórico português, onde entrou há duas décadas, como as palmas das mãos. Ana Figueiredo, assegura, na primeira entrevista que dá como presidente executiva (CEO), que “a Altice Portugal não está à venda”. E afirma que o grupo franco-israelita, fundado por Patrick Drahi, tem estado “muito mais comprador do que vendedor”, como mostra a realidade portuguesa. Porém, admite que se houver uma boa proposta de compra para o Data Center da Covilhã será avaliada. Realça a aposta no país, salientando que a Altice Labs é o centro de investigação mais relevante do grupo. Afirma que “a Altice Portugal é hoje uma empresa muito mais sólida do que era a Portugal Telecom”. Há dez meses na liderança, Ana Figueiredo está empenhada em apaziguar a tensão com o regulador, mas pede previsibilidade. Exalta a qualidade dos portugueses e o potencial do país, e lamenta que Portugal seja um “país adormecido” e sem um plano estratégico.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler