Elon Musk diz que não enganou investidores da Tesla com "tweets" sobre saída de bolsa

Elon Musk voltou segunda-feira, 23 de janeiro, ao tribunal federal em San Francisco, Califórnia, onde defendeu que acreditava ter conseguido o apoio financeiro para tirar a Tesla de bolsa durante as reuniões de 2018 com representantes do fundo de investimento público da Arábia Saudita.

O bilionário e presidente executivo da Tesla e proprietário do Twitter, de 51 anos, enfrenta uma ação coletiva movida por investidores da Tesla que alegam que Musk os enganou com um tweet afirmando que o financiamento foi garantido para conseguir tirar de bolsa a sua empresa de carros elétricos, por 420 dólares por ação.

Porém, o negócio nunca esteve perto de acontecer e o tweet resultou num acordo de 40 milhões de dólares com reguladores de valores mobiliários.

O julgamento pretende apurar se os tweets que Musk publicou em 7 de agosto de 2018 prejudicaram os acionistas da Tesla durante um período de 10 dias antes da admissão de Musk de que a aquisição que ele tinha previsto não aconteceria.

Elon Musk disse na segunda-feira que era importante que os jurados soubessem que ele "sentiu que o financiamento estava garantido".

"Assim como vendi ações da Tesla para comprar o Twitter... Eu não queria vender ações da Tesla, mas vendi ações da Tesla", disse sobre a venda para compensar a falta de financiamento para o acordo de 44 mil milhões de dólares para comprar o Twitter.

Musk vendeu quase 23 mil milhões de dólares em ações da sua empresa desde abril, quando começou a construir uma posição no Twitter, em dezembro.

"As minhas ações da SpaceX sozinhas significariam que o financiamento estava garantido", disse Musk sobre os tweets de 2018.