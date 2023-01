Endividamento da economia voltou a subir em novembro

O endividamento do setor não financeiro em Portugal (administrações públicas, empresas e particulares) subiu 0,7 mil milhões de euros em novembro, para 795,5 mil milhões de euros, informou o Banco de Portugal (BdP) esta segunda-feira.

Do total da dívida, 353,7 mil milhões de euros correspondem ao setor público (administrações públicas e empresas públicas) e 441,7 mil milhões de euros ao setor privado (empresas privadas e particulares).

Segundo o banco central, o endividamento do setor público aumentou 0,7 mil milhões de euros, destacando-se a “o aumento do endividamento junto dos particulares (1,4 mil milhões de euros) e das administrações públicas (0,9 mil milhões de euros)”. Por outro lado, o endividamento do setor público junto do setor financeiro e do exterior diminuiu, respetivamente, 0,5 e 1,3 mil milhões de euros.

Já o endividamento do setor privado ficou praticamente inalterado face ao mês anterior. Mais precisamente, “o endividamento das empresas privadas diminuiu 0,1 mil milhões de euros, traduzindo uma redução do endividamento perante o setor financeiro (0,3 mil milhões de euros) e um aumento junto do exterior (0,2 mil milhões de euros)” e o “endividamento dos particulares cresceu 0,1 mil milhões de euros, essencialmente junto do setor financeiro”.

A instituição liderada por Mário Centeno indica ainda que, em termos homólogos, o endividamento das empresas privadas cresceu 2,5%, o que correspondeu a uma desaceleração de 0,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior e o endividamento dos particulares aumentou 3,8%, menos 0,1 pontos percentuais que o valor registado em outubro de 2022.