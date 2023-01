Bolsa de Lisboa fecha em alta com PSI a subir 0,99%

A bolsa de Lisboa fechou esta segunda-feira em alta, com uma valorização de 0,99% no índice PSI, para 5.972,56 pontos, em dia de subidas mais modestas nas principais bolsas europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 13 subiram e duas desceram, a Greenvolt (-0,86% para 8,04 euros) e a EDP Renováveis (-0,10% para 20,53 euros).

Os CTT lideraram as subidas e avançaram 2,20% para 3,48 euros, a REN subiu 1,97% para 2,59 euros e o BCP ganhou 1,94% para 0,19 euros.

Com subidas acima de 1% ficaram ainda a Navigator (1,93% para 3,16 euros), a Galp (1,32% para 13,01 euros) e a Jerónimo Martins (1,25% para 20,24 euros).

Entre as cotadas com ganhos inferiores a 1% ficaram a Sonae (0,97 euros), a Corticeira Amorim (8,88 euros), a EDP (4,77 euros), a Mota-Engil (1,36 euros) e a NOS (3,99 euros).

No resto da Europa, Paris subiu 0,51%, Frankfurt 0,46%, Madrid 0,29%, Londres e Milão avançaram 0,18%, após ser divulgado que a confiança do consumidor na zona euro melhorou acima do previsto em janeiro.