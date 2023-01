Gestores do grupo Fosun reunidos em Tóquio

Foi uma significativa comitiva portuguesa aquela que seguiu para a Ásia no início do ano — entre 3 e 8 de janeiro — para o encontro anual do grupo chinês Fosun. A magna reunião do grupo, que contou com cerca de 700 pessoas, decorreu no Japão (Tóquio) e na China (Xangai), onde Guo Guangchang, presidente do grupo, marcou presença.

Todos os anos o evento ocorre em Xangai e noutro país onde a Fosun tem presença e interesses. Este ano foi no Japão, em Tóquio; em 2022 foi em Portugal, Lisboa. No futuro ainda é uma incógnita, até porque há mexidas nas geografias, com a Fosun, por exemplo, a reduzir o peso no Brasil e a vender ativos na própria China.