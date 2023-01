Banco de Portugal aplicou 3,5 milhões de euros em coimas no último trimestre do ano passado

O Banco de Portugal (BdP) aplicou, no quarto trimestre de 2022, coimas no valor total de 3,51 milhões de euros, informou o banco central português esta sexta-feira, 20 de janeiro. A instituição instaurou 235 processos de contraordenação e concluiu 161.



No universo de 235 processos instaurados, “118 respeitam a infrações de natureza comportamental, 75 respeitam a infrações de natureza prudencial, 36 respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, quatro respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita e dois respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo”, contabiliza.

Já entre os 161 processos decididos, 81 respeitam a infrações de natureza comportamental, 41 a infrações de natureza prudencial, 28 a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, seis por infrações a deveres consagrados na lei que aprova medidas de combate à criminalidade organizada e cinco por infrações relacionadas com atividade financeira ilícita, de acordo com o BdP.



Foram estes que, concluídos, resultaram em coimas totais de 3.514.250 euros, com 96.500 euros de execução suspensa, refere o comunicado do Banco de Portugal.