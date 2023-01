Os milhões do PRR não tiraram energia à GoParity

A GoParity, plataforma que permite a empresas e particulares financiarem os seus projetos ligados à eficiência energética e à sustentabilidade, não viveu a pandemia de forma tranquila, como, aliás, a maior parte das startups. Lidou com o novo mundo que o vírus trouxe tomando medidas como o reajuste de investimentos, enquanto iam estando atentos às rápidas alterações na política monetária.

Mas foi precisamente um dos grandes paliativos criados para aliviar a crise da covid-19 que fez o líder da GoParity temer pelo ritmo de crescimento do projeto nos próximos anos. Os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em prol de uma Europa mais sustentável poderiam eliminar a necessidade de as empresas recorrerem a mecanismos alternativos de financiamento para pagarem projetos deste género.