Savannah atualiza avaliação de impacto social da mina de lítio em Boticas

A Savannah informou esta quarta-feira, 18 de janeiro, estar a atualizar a Avaliação de Impacto Social da mina de lítio, em Boticas, no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que será submetido à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) no primeiro trimestre.

A Savannah Resources, empresa que quer explorar a mina de lítio em Covas do Barroso, concelho de Boticas, distrito de Vila Real, disse, em julho, que foi notificada pela APA para reformular o projeto, antes da emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA).

O EIA da mina do Barroso esteve em consulta pública entre abril e julho do ano passado.

Agora, segundo a empresa, a Avaliação de Impacto Social irá "fornecer uma avaliação clara do leque de opiniões que existe entre os stakeholders em relação ao projeto e à empresa, bem como as expectativas e preferências que têm em relação à partilha de benefícios do projeto".

O estudo está a ser elaborado pela “Community Insights Group” (CIG) que realizou entrevistas a residentes locais durante o mês de outubro de 2022 para determinar "as principais questões consideradas essenciais ou significativas para o seu bem-estar e como estas poderiam ser afetadas pelo projeto, tanto de uma forma positiva como negativa".