Desempregados de longa duração poderão acumular até 65% do subsídio de desemprego com rendimentos do trabalho

A lei já permite que um desempregado possa regressar ao mercado de trabalho sem perder parte da proteção social que o abrange, o subsídio de desemprego parcial. O Governo quer agora criar um mecanismo similar, especificamente direcionado para desempregados de longa duração. A medida consta do acordo de rendimentos que o Executivo assinou em outubro passado com os patrões e a UGT, mas a sua forma concreta só esta quarta-feira será discutido com os parceiros sociais, na Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS).

