Lucros do banco Morgan Stanley caíram 27% em 2022

O banco Morgan Stanley anunciou esta terça-feira, 17 de janeiro, que teve lucros de 11.029 milhões de dólares em 2022 (10.153 milhões de euros), uma descida de 27% em relação ao ano anterior.

A entidade financeira, que justificou a descida dos lucros com "um complexo contexto macroeconómico", teve uma faturação acumulada de 53.668 milhões de dólares, menos 10%, segundo o comunicado divulgado.

O presidente executivo, James P. Gorman, assinalou, no entanto, que "2022 foi um ano sólido para a empresa".

No quarto trimestre do ano, o Morgan Stanley registou lucros de 2236 milhões de dólares, quase 40% abaixo do registado no mesmo período de 2021, com receitas de 12.749 milhões de dólares, uma queda de 12%, mas mais do que os 12.640 milhões de dólares que os analistas de Wall Street antecipavam, segundo a empresa de dados financeiros Refinitiv.

Os lucros do quarto trimestre também superaram as expectativas e as ações do banco subiam quase 4% antes da abertura de Wall Street.

Os títulos do Morgan Stanley registaram uma valorização de 8% desde o início do ano, após um recuo de 13% no ano passado.