Arval encomenda à Lightyear 10 mil carros movidos a energia solar

A Arval, empresa de leasing automóvel, assinou um contrato de pré-encomenda de 10 mil veículos com a Lightyear, empresa holandesa que está a comercializar um dos primeiros carros elétricos do mundo movidos a energia solar.

Em causa estão 10 mil veículos do Lightyear 2, “o modelo generalizado de consumo acessível da Lightyear”, segundo anunciado esta terça-feira em comunicado pela Arval.

"A tecnologia Lightyear é reconhecida, fiável e amiga do ambiente, sendo esta uma grande contribuição para a nossa frota," disse, citado na nota, Alain van Groenendael, presidente da Arval. "A nossa

ambição é garantir o aluguer de 700.000 veículos eletrificados como parte da nossa frota global até 2025", acrescentou.

Lex Hoefsloot, presidente executivo e co-fundador da Lightyear, notou, citado em comunicado, que a parceria com a Arval é importante pois pode tornar as tecnologias da sua empresa “acessíveis para o máximo número de pessoas possível”.

De acordo com a nota, as pré-encomendas do Lightyear 2 por parte dos parceiros empresariais ultrapassam agora as 21 mil unidades, o que corresponde a uma receita total de cerca de 840 milhões de euros.

Na semana passada, a Lightyear abriu “uma lista de espera para o Lightyear 2 para os clientes que desejem acesso prioritário ao processo de pré-compra deste modelo para este ano”

Segundo a nota, este modelo tem “um tejadilho e capô solar que permite ao carro duplicar o seu alcance para mais de 800 quilómetros por carga e, globalmente, três vezes menos carregamentos do que um veículo elétrico convencional” e tem um preço base abaixo dos 40 mil euros.