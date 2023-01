Novos contratos de crédito ao consumidor sobem 9,5% em novembro

O número de novos contratos de crédito ao consumidor em Portugal subiu 9,5% em novembro face ao mês anterior para os 135.122, de acordo com dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta segunda-feira, 16 de janeiro. Face ao mês homólogo, o número de novos contratos caiu 3,4%.



A maior variação em cadeia no número de contratos celebrados foi a registada nos cartões de crédito nas facilidades de descoberto, que cresceu 12,3% para os 77.507 contratos. Seguem-se o crédito pessoal (+7,5% para os 44.003 contratos) e o crédito automóvel (+0,7% para os 13.612 contratos).



O montante de novos créditos aos consumidores cresceu, em novembro face a outubro, 3,8% para os 606,7 milhões de euros. Este montante representa uma queda de 4,1% face ao mesmo mês de 2021.

Por tipos de crédito, os montantes contratados cresceram em novembro, face ao mês anterior, nas várias modalidades: 9,3% para os 113 milhões de euros nos cartões de crédito e descoberto; 2,7% para os 210 milhões de euros no crédito automóvel; e 2,5% para os 283 milhões de euros no crédito pessoal.