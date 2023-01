Vale a pena ter uma proteção adicional no seguro automóvel? Depende, mas se tiver seguro as perdas serão sempre menores. Apesar de menos frequente, a cobertura facultativa Fenómenos da Natureza faz sentido, em particular porque os eventos climáticos extremos têm sido mais frequentes nos últimos anos.

Ainda assim, há fatores a avaliar, e estes não se disso­ciam do valor do seguro a fazer e do estado e ano do automóvel em causa.