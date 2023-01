Nuno Fazenda, secretário de Estado do Turismo: “Temos de ter mais interior nas políticas de turismo”

É um vasto lote de “agendas estratégicas” que o secretário de Estado do Turismo prepara para o sector em 2023, com destaque para a valorização do emprego ou do interior. Apesar da vaga de remodelações que tem atingido o Governo, Nuno Fazenda garante estar com “muita energia” e ter condições de estabilidade para avançar com mudanças, na ambição de o país vir a “liderar o turismo no futuro”, frisando haver meios para tal provenientes de fundos europeus. Com todas as incertezas associadas à guerra, o coordenador da estratégia do sector para 2027 acredita haver este ano espaço para o turismo crescer, pelo menos na ordem dos 8,6% previstos pelo Banco de Portugal.

Assumiu a pasta do Turismo há pouco mais de um mês. Que sector encontrou?

O que encontrei foi um sector de turismo, comércio e serviços muito importante para a nossa economia, para as exportações, o emprego ou a coesão territorial. Destaco o turismo por ser a maior atividade económica exportadora, que tem tido uma trajetória positiva de crescimento em valor, e — depois de dois anos de paragem — em 2022 já superou em receitas o melhor ano de sempre, que foi 2019. Isto deve-se às empresas, que são o motor da economia, às instituições que têm trabalhado em prol do turismo e a políticas públicas que têm favorecido o seu crescimento durante e após a pandemia. Mas temos de fazer ainda mais e melhor pelo nosso turismo e ter a ambição de liderar o sector no futuro. Significa que queremos um turismo mais sustentável, mais inclusivo, mais tecnológico e mais coeso.