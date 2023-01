Portugal realiza leilão de dívida a 6 e a 12 meses para angariar até 1500 milhões de euros

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar na quarta-feira, dia 18 de janeiro, um leilão duplo de BT a seis meses e a 12 meses, para angariar até 1500 milhões de euros.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a agência que gere a dívida pública portuguesa indica que "vai realizar no próximo dia 18 de janeiro pelas 10:30 dois leilões das linhas de BT [Bilhetes do Tesouro] com maturidades em 21 de julho de 2023 e 19 de janeiro de 2024".

O leilão tem um montante indicativo global entre 1250 milhões de euros e 1500 milhões de euros.

Portugal colocou, em 21 de setembro,1250 milhões de euros em BT, montante máximo indicativo, a seis e a 12 meses, a juros positivos e mais altos nos dois prazos.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, em BT com maturidade em 22 de setembro de 2023 (12 meses) foram colocados 810 milhões de euros à taxa de juro média de 1,916%, superior à de 0,236%, registada em 18 de maio, quando foram colocados 875 milhões de euros.

A procura de BT a 12 meses atingiu 1258 milhões de euros, 1,55 vezes o montante colocado.

No prazo mais curto, de seis meses, foram colocados 440 milhões de euros à taxa de juro média de 1,291%, superior à de -0,179% verificada também em 18 de maio, quando foram colocados 625 milhões de euros em BT com a mesma maturidade.

A procura cifrou-se em 1284 milhões de euros, 2,92 vezes o montante colocado.

De acordo com o programa de financiamento do IGCP para 2023, o montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado este ano deverá situar-se em cerca de 12,4 mil milhões de euros.

A instituição prevê financiar-se em até 4000 milhões de euros através de leilões de dívida de curto prazo durante o primeiro trimestre, tendo previsto, além deste, mais dois leilões de BT: em 15 de fevereiro (dívida a três meses e a 11 meses) e em 15 de março (dívida a seis meses e a 12 meses).