Lucros da Blackrock caem 12% em 2022

Os lucros da Blackrock caíram 12% para os 5,18 mil milhões de dólares (4,8 mil milhões de euros) em 2022, face a 5,9 mil milhões de dólares (5,5 mil milhões de euros) em 2021, reportou a gestora de ativos esta sexta-feira, 13 de janeiro.



As desvalorizações sentidas nos mercados no ano de 2022 e a apreciação do dólar tiveram um impacto negativo no desempenho do fundo, que viu as receitas de comissões descerem. A gestora de fundos anunciou esta semana que iria despedir 500 funcionários, cerca de 2,5% do seu quadro global de pessoal.



O valor dos ativos sob gestão caiu 14% para os 8,6 biliões de dólares (8 biliões de euros), face a 10 biliões de dólares (9,3 biliões de euros) em 2021.



As receitas recuaram 8% para os 17,9 mil milhões de dólares (16,6 mil milhões de euros). No ano anterior, estas tinham alcançado os 19,4 mil milhões de dólares (18 mil milhões de euros).

No quarto trimestre, os lucros da BlackRock caíram 18%, de 1,65 mil milhões de dólares (1,53 mil milhões de euros) no período homólogo de 2021 para os 1,36 mil milhões de dólares (1,26 mil milhões de euros).