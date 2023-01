JP Morgan lucra 11 mil milhões de dólares no quarto trimestre

O banco norte-americano JP Morgan Chase alcançou no quarto trimestre de 2022 um lucro de 11 mil milhões de dólares (10,19 mil milhões de euros ao câmbio atual), mais 6% do que no mesmo período do ano anterior, informou esta sexta-feira a instituição financeira em comunicado ao mercado. Em relação ao terceiro trimestre o resultado líquido do banco cresceu 11%.

As receitas líquidas do JP Morgan no quarto trimestre subiram 18% em termos homólogos, para 34,5 mil milhões de dólares (o equivalente a 32,9 mil milhões de euros), e cresceram 6% em comparação com os três meses imediatamente anteriores.

O presidente executivo do banco, Jamie Dimon, classificou os resultados trimestrais como “sólidos”, destacando o facto de o JP Morgan ter ultrapassado um rácio de capital CET1 de 13%, um trimestre antes do previsto.

No comunicado de resultados o gestor sublinhou ainda que o JP Morgan tem a capacidade de retomar a recompra de ações próprias (uma forma adicional de remuneração acionista, além do pagamento de dividendos).

“As nossas linhas de negócio tiveram um bom desempenho no trimestre”, afirmou Jamie Dimon, frisando o crescimento de 9% das receitas com a venda de cartões de crédito e de débito e a subida de 19% nos empréstimos. Na divisão de empresas e banca de investimento, as receitas nos mercados subiram 7%, beneficiando de uma “atividade forte dos clientes na área de renda fixa”.

Sinal negativo tiveram as comissões na banca de investimento, num “ambiente desafiante”, segundo descreveu Jamie Dimon.