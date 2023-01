Crescimento do PIB do Reino Unido desacelera para 0,1% em novembro

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido desacelerou para 0,1% em novembro, contra 0,5% em outubro, devido a um aumento no setor dos serviços, informou esta sexta-feira o Office for National Statistics (ONS).

A agência disse que o setor dos serviços cresceu 0,2% em novembro, enquanto o da indústria caiu 0,5% e o da construção se manteve.

Segundo a ONS, o PIB cresceu em novembro devido ao consumo em bares e restaurantes durante o Campeonato do Mundo de Futebol do Qatar.

No entanto, o PIB contraiu-se 0,3% nos três meses até novembro.

O diretor de estatísticas da ONS, Darren Morgan, disse que, apesar do crescimento em novembro, a economia abrandou nos últimos meses devido a um feriado público extra para o funeral da rainha Isabel II em setembro.

No próximo mês, o instituto de estatística revelará dados sobre o PIB nos últimos três meses de 2022 e numa base anual.

Esta informação foi publicada depois de o ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, ter indicado em novembro que o Reino Unido já tinha entrado em recessão.