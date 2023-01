50+50+50: Fitch antecipa três novas subidas de juros do BCE até junho

A Fitch prevê que os aumentos das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE) no primeiro semestre deste ano totalizem 150 pontos base, de acordo com uma nota divulgada esta sexta-feira.

Os analistas da agência de notação financeira reviram em alta as previsões para as taxas de juro do BCE, justificando que a instituição liderada por Christine Lagarde se revelou mais "preocupada" com as pressões inflacionistas, na última reunião.

"Haverá um total de 150 pontos base nos aumentos [das taxas de juro] no 1S23 [primeiro semestre de 2023], começando com 50 pontos base em cada uma das reuniões do BCE em 5 de fevereiro e 16 de março de 2023", lê-se na nota.

A Fitch acredita que o BCE irá aumentar a taxa de refinanciamento para 4% até maio de 2023, quando em dezembro estimava 3%, enquanto a taxa de depósitos deverá atingir 3,5%.

Para os analistas da agência, a reunião de meados de dezembro marcou uma mudança clara de uma política totalmente "restritiva".

O BCE subiu, na reunião de dezembro, as taxas de juro em 50 pontos base, após duas subidas consecutivas de 75 pontos base.

Com a decisão tomada pelo BCE, a taxa de juro das principais operações de refinanciamento fixou-se em 2,5%, o nível mais alto desde finais de 2008, a taxa de depósitos em 2% e a taxa de juro aplicada à facilidade permanente de cedência de liquidez passa para 2,75%.

A instituição liderada por Christine Lagarde abrandou o ritmo de subida das taxas de juro, mas avisou que vai continuar a subi-las "significativamente", mostrando-se determinado no combate à inflação, que continua "demasiado elevada".

"Ainda temos caminho a percorrer", "temos de ir mais longe", "estamos numa longa partida", foram algumas das expressões usadas pela presidente do BCE, para passar a mensagem de firmeza do banco central, após a última reunião de um ano movimentado.