Pagamentos com Apple Pay e Google Pay bem longe do MBWay

Quase todos os 440 mil Terminais de Pagamento Automático do Multibanco (TPA) estão aptos a executar transações com as apps Apple Pay e Google Pay, mas na hora de decidir os consumidores preferem pagar com MBWay — ou o cartão bancário. E, perante esta inclinação, as grandes gigantes tecnológicas tardam em chegar às quotas que já têm noutros mercados europeus. “Os pagamentos com cartão físico, incluindo o contactless (redes sem fios), são os que ainda predominam, a par do MBWay, que tem registado um crescimento significativo nos últimos três anos”, explica a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

Se nas lojas tradicionais o MBWay predomina, nas compras feitas na internet há números que confirmam a tendência. Segundo a Marktest, o MBWay garantiu a migração de consumidores que recorriam ao “irmão” Multibanco, que permite fazer compras na Web. Enquanto o MBWay conta hoje com quotas de mercado de 59,4%, a Apple Pay não passa dos 2,7% e a Google Pay dos 4,5%. A Goo­gle Pay chegou a Portugal no final de 2020, quase 10 anos depois da estreia. A Apple Pay instalou-se em 2019, cinco anos depois da estreia.