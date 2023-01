Grupo ETE investe 14,2 milhões de euros em equipamento portuário

O grupo ETE investiu 14,2 milhões de euros em quatro novas gruas para as suas operações em Portugal, foi anunciado esta quinta-feira em comunicado pela empresa.

Duas das novas gruas já se encontram em serviço, nos portos de Aveiro e Setúbal e as outras duas deverão ser instaladas e iniciar operaçõeos durante o primeiro semestre do ano, no porto de Leixões.

“As novas gruas LHM 280 e LHM 420, com capacidade máxima até 84 e 124 toneladas, respetivamente, juntam-se assim aos restantes equipamentos a operar nos diferentes terminais, permitindo o aumento da capacidade de movimentação de cargas e promovendo, consequentemente, a capacidade e eficiência de resposta do grupo ETE junto dos seus clientes”, lê-se na nota divulgada.

O objetivo dos novos investimentos é “continuar a entregar soluções logísticas integradas, com elevado nível de serviço”.