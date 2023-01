Centeno tem aumento superior a €300 na remuneração mensal no Banco de Portugal

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, vai ter direito a uma atualização superior a 300 euros mensais face ao que recebia no ano passado, com a remuneração bruta a aproximar-se dos 17.473 euros, que comparam com 17.130 euros em 2022. Embora seja uma entidade autónoma, o valor resulta da atualização de 2% prevista na Administração Pública para os salários mais altos.

