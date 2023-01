Preço da gasolina em Portugal no quarto trimestre desceu menos que na média europeia, mas gasóleo teve redução maior

O preço médio de venda ao público do gasóleo simples em Portugal cifrou-se no quarto trimestre de 2022 em 1,761 euros por litro, com uma descida de 3,9% face ao valor médio do terceiro trimestre, segundo o boletim trimestral de combustíveis publicado esta quarta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Na gasolina houve uma redução de 5,5%, para 1,727 euros por litro.

O boletim mostra que Portugal manteve a posição relativa em comparação com a média da União Europeia: tal como no terceiro trimestre, no quarto trimestre de 2022 a nossa gasolina continuou a ser mais cara que o valor médio dos 27, mas o nosso gasóleo permaneceu mais barato.

No quarto trimestre o preço médio da gasolina na UE baixou 6,6% face ao trimestre anterior, para 1,665 euros por litro, enquanto o preço final do gasóleo recuou 2%, para 1,821 euros por litro.

Em termos absolutos, enquanto em Portugal o custo médio da gasolina baixou 10 cêntimos por litro do terceiro para o quarto trimestre, na média da UE a redução foi de 11,9 cêntimos por litro. No gasóleo, o preço médio em Portugal encolheu 7,1 cêntimos por litro, ao passo que na média europeia houve uma descida de 3,7 cêntimos.

De acordo com a ERSE, no quarto trimestre Portugal tinha o 11º preço mais alto da UE na gasolina simples e o oitavo preço mais baixo no gasóleo simples.

Em comparação com Espanha, o preço final em Portugal no quarto trimestre de 2022 era mais alto na gasolina (1,727 euros cá e 1,708 euros no país vizinho) e mais barato no gasóleo (1,761 euros em Portugal, contra 1,842 euros em Espanha).

Portugal também tem preços antes de impostos mais baixos do que os de Espanha no gasóleo (a diferença ronda os 4 cêntimos por litro), mas na gasolina o preço português antes de impostos é inferior ao espanhol em 3,7 cêntimos por litro, pelo que o facto de por cá o preço de venda ao público ser superior decorre de uma maior carga fiscal.

Segundo os cálculos apresentados pela ERSE, o peso dos impostos no preço final do gasóleo é de 37% em Portugal e de 38% em Espanha, mas na gasolina é de 48% em Portugal, contra 45% em Espanha.