PSI contraria tendência europeia na abertura, com Sonae a liderar perdas no arranque

O PSI negociava em baixa de 0,15% nos 5943,33 pontos pouco depois do arranque da sessão desta quarta-feira, 11 de janeiro, com oito cotadas a negociar em baixa, seis em alta, e uma, a REN, inalterada nos 2,54 euros.

Na Europa negociava-se maioritatiamente em alta. Paris subia 0,26%, Londres avançava 0,42%, e Frankfurt crescia 0,28%. O Stoxx 600, índice representativo das ações do Velho Continente, aumentava 0,15%.



Em Lisboa, as maiores perdas cabiam à Sonae, que recuava 1,4% para os 0,95 euros, seguida da Greenvolt (-1,16% para os 7,66 euros), e do BCP (-1,12% para os 0,18 euros).



Em alta abriu a Mota-Engil, a crescer 1,09% para os 1,30 euros, liderando os ganhos; seguida da Galp Energia (+0,92% para os 12,66 euros) e da Corticeira Amorim (+0,45% para os 8,96 euros).