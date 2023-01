Investidor estrangeiro compra terrenos na Herdade da Aroeira para projeto turístico

Um investidor internacional adquiriu a totalidade das unidades de participação de um fundo dono de ativos imobiliários na Herdade da Aroeira, em Setúbal, segundo revelou em comunicado o seu representante em Portugal, o fundo de gestão de ativos imobiliários Norfin, que pertence ao grupo Arrow Global.

O investidor, de identidade não revelada, adquiriu 100% das unidades de participação de Fundo Especial de Investimento Imobiliário com estes ativos em carteira, com vista “ao desenvolvimento de um projeto turístico e residencial”, de acordo com o comunicado divulgado esta quarta-feira, 11 de janeiro. Os terrenos em questão representam uma área total de 102.256 metros quadrados (m2).



Os projetos para a área incluem “a construção de cerca de 29.000 m2 acima do solo: 247 unidades - 210 para uso turístico e 37 para uso residencial, onde se inclui um aparthotel com cerca de 150 unidades”, explica a Norfin.

Na transação foram incluídos também “os dois campos de golfe existentes, de 18 buracos cada, driving range, Club House com restaurante, kids club e um espaço comercial presentemente em funcionamento”, detalha o comunicado.



Além deste rol de ativos, “foi também adquirida, a 100%, a entidade que opera os campos de golfe”.

“Esta transação é estratégica para a Norfin e para o Grupo Arrow Global, na medida em que estamos a expandir a área de Hospitality [hotelaria] em Portugal, onde já se encontram Vilamoura e a Details Hotels & Resorts, que foi adquirida na segunda metade no ano passado”, afirma no mesmo comunicado Richard Roberts, diretor de fusões e aquisições da Arrow Global, gestora de fundos de que a Norfin faz parte.