Crescimento dos negócios nos serviços abranda em novembro

O volume de negócios nos serviços cresceu 12,7% em novembro, o que corresponde a um abrandamento de 3,9 pontos percentuais face ao crescimento observado em outubro, nota o Instituto Nacional de Estatística (INE) nos dados divulgados esta quarta-feira.

Em comparação com outubro, o volume de negócios caiu 0,6%, indica ainda o gabinete estatístico.

Não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário, o indicador também apresenta um abrandamento, uma vez que em novembro cresceu 12,4% e em outubro 17%.

O INE indica que todas as áreas dos serviços apresentaram variações homólogas inferiores às registadas no mês de outubro. Foi na área de atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares que houve o maior abrandamento (registou um aumento de 23,3%, menos 8,1 pontos percentuais que no mês anterior).

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, ajustado de efeitos de calendário, apresentaram aumentos homólogos de 5%, 10,6% e 5,4%, respetivamente, contra crescimentos de 5,6%, 10,6% e 5,6% em outubro, pela mesma ordem.