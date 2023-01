Concentração, fusões e novos escritórios agitam mercado da advocacia

Há uma concentração cada vez maior no sector das firmas de advogados em Portugal e antecipa-se que tais movimentos se estendam por 2023. Arrancámos o novo ano com a conclusão da mais importante fusão anunciada no ano passado, entre a SLCM – Serra Lopes, Cortes Martins & Associados e a Cuatrecasas Portugal.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler