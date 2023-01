Abuso de informação privilegiada em criptomoedas dá sentença de prisão nos EUA

O irmão de um antigo gestor de produto da Coinbase foi sentenciado na terça-feira a 10 meses de prisão no que os procuradores consideraram ser o primeiro caso de abuso de informação privilegiada com moedas digitais.

Nikhil Wahi, de 27 anos, de Seattle, recebeu a sentença de um tribunal federal em Manhattan, depois de em setembro se ter declarado culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude.

Procuradores adiantaram que Nikhil Wahi começou em outubro de 2020 a receber informação confidencial do seu irmão, Ishan Wahi, que então era gestor de produto na Coinbase Global Inc., uma das plataformas de transação das moedas digitais, e usou a informação para vender ativos digitais com ganhos.

Tanto os irmãos Wahi como o seu amigo Sameer Ramani tinham sido acusados em julho, no que o procurador federal Damian Williams descreveu como o primeiro caso de insider trading envolvendo mercados de moedas digitais.

Willams afirmou que a sentença de terça-feira "torna claro que o mercado das moedas digitais não é um mercado sem lei. Há consequências reais para o insider trading ilegal, se e onde ocorrer", garantiu.

Além da sentença de prisão, Nikhil Wahi tem também de pagar 892.500 dólares.

Ishan Wahi declarou-se inocente e Ramani está em fuga.