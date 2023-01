Vendas da BMW cresceram 10,6% no último trimestre, impulsionadas pelos carros elétricos

As vendas do grupo automóvel alemão BMW recuperaram no quarto trimestre de 2022, ainda que não tenha sido o suficiente para, no total do ano, o volume de vendas ter superado 2021, indicam os dados divulgados esta terça-feira pela fabricante de automóveis.

Segundo a BMW, as vendas do grupo cresceram 10,6% entre outubro e dezembro face ao mesmo período do ano anterior, mas no acumulado do ano ficaram ainda 4,8% abaixo de 2021.

Só as vendas da Rolls Royce, que pertence ao grupo, superaram o total de 2021 (em 7,8%).

Por tipo de veículo, a BMW parece ser a ‘montra’ da transição energética no mercado automóvel, com a maior adesão aos elétricos. A venda de elétricos cresceu quase 56% no trimestre em análise e 32,1% no total do ano. Considerando apenas os veículos totalmente elétricos (sem contar com os híbridos), o grupo cresceu 98,3% no quarto trimestre e 107,7% no conjunto do ano.

““Estamos confiantes de que podemos aproveitar esse sucesso em 2023, pois continuamos a receber pedidos particularmente altos para os nossos modelos totalmente elétricos”, disse, citado em comunicado, Pieter Nota, membro do Conselho de Administração do grupo. Aliás, segundo a BMW, um dos objetivos para este ano é que 15% das vendas totais venham de veículos totalmente elétricos.

Por região, as vendas cresceram em todas as geografias no quarto trimestre mas também caíram em todas no total do ano. A Europa, excluindo a Alemanha, registou um aumento das vendas de 10,9% entre outubro e dezembro, mas uma queda de 7,9% no ano, face a 2021. Foi a maior queda anual.

Entre os aumentos registados no quarto trimestre, destaca-se a subida de 12,7% das vendas na China.