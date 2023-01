PSI negoceia inalterado, com BCP e Jerónimo Martins a compensar perdas

O PSI abriu a sessão desta terça-feira, 10 de janeiro, em queda mas cotava, uma hora depois do arranque, praticamente inalterado, subindo 0,01% para os 5927,02 pontos. Cinco cotadas em quinze negociavam no verde.

Na Europa, os principais índices apresentavam um desempenho pior do que o PSI, com Paris a ter o pior desempenho (-0,69%). O Stoxx 600, o índice pan-europeu, perdia igualmente 0,69%.



Os “pesos-pesados” do índice bastavam para trazer o PSI para território positivo, ainda que com ganhos marginais. No topo da lista de ganhos estava o BCP, que se valorizava 1,72% para os 0,18 euros, ao passo que a Jerónimo Martins crescia 0,74% para os 21,68 euros. A EDP Renováveis apreciava 0,69% para os 20,42 euros.

Cresciam também a Semapa (+0,16% para os 12,62 euros) e a Altri (+0,1% para os 5,01 euros).



Nas desvalorizações, as cotadas que mais perdiam eram a Mota-Engil (-3,18% para os 1,28 euros), os CTT (-1,68% para os 3,21 euros), e a Galp Energia (-0,72% para os 12,49 euros).