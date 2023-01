Inflação abranda em novembro nos países da OCDE

A taxa de inflação nos 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) caiu para os 10,3% em novembro face aos 10,7% registados em outubro, divulgou a instituição esta terça-feira, 10 de janeiro.



Entre os 38 países que compõem a organização, 25 registaram quedas da taxa de inflação de outubro para novembro. A taxa de inflação de novembro recupera os níveis registados em agosto de 2022.

Em Portugal, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a inflação em novembro foi de 9,9%, abaixo dos 10,1% de outubro.

As taxas de inflação mais altas de novembro, todas superiores a 20%, foram as da Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia e Turquia.



De acordo com o comunicado da OCDE, o crescimento do índice de preços da energia caiu para níveis de setembro de 2021, de 28,1% em outubro para 23,9% em novembro, registando-se recuos na maioria dos países membros. As excepções foram a República Checa, a Finlândia, a Eslovénia e a Suécia.



Porém, a inflação na energia continua elevada: “continuou acima dos 10% em 34 dos 38 países da OCDE e acima dos 30% em 14 deles”, segundo o comunicado.

A taxa de inflação específica dos bens alimentares manteve-se inalterada nos 16,1% em novembro.

Já a inflação subjacente, que exclui dos cálculos a energia e os bens alimentares pela sua volatilidade de preço, registou uma queda ligeira para os 7,5%.



“A inflação da alimentação e da energia continuou a ser o maior contributo para a taxa de inflação geral em França, Alemanha, Itália e Japão, ao passo que a inflação excluindo alimentação e energia foi o principal impulsionador da inflação no Canadá, no Reino Unido e nos Estados Unidos”, detalha a OCDE.

Já entre os países do G20, a variação homóloga da taxa de inflação “caiu para 9% em novembro face a 9,5% em outubro”.