Acionistas da Glintt elegem administração liderada por Paulo Gouveia

Os acionistas da Glintt elegeram esta terça-feira, em assembleia-geral (AG), um novo Conselho de Administração, liderado por Paulo Gouveia, para o mandato 2023-2025, segundo um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, a Glintt "vem informar que, na Assembleia Geral de Acionistas que se reuniu hoje, foram aprovadas as propostas relativas aos pontos da Ordem de Trabalhos", sendo que um deles foi a "eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato correspondente ao triénio 2023/2025".

De acordo com a proposta da Glintt, disponível no 'site' da empresa, a lista de membros do Conselho de Administração, para este mandato, é composta pelos seguintes gestores: Paulo Jorge Vieira de Almeida Gouveia (Presidente), Rahim Sacoor Akbar Ali, Paula Inês Moreira Dinis, Diana Amaral Correia Costa da Silva, Rui Manuel Assoreira Raposo, Joana Rita Pinho Resende, Margarida Bajanca, Luis Paulo Reis Cocco, João Paulo Coelho Cabecinha, Eduardo José Biscaia Antunes, Luis Esgueva e Miguel Nuno da Silva Leocádio.

A AG aprovou também a alteração de um ponto do contrato de sociedade: o ponto um do artigo em causa vem definir que o Conselho de Administração será composto por um número de membros, "no mínimo dois e no máximo 12", conforme deliberado pelos acionistas, que designará o seu respetivo presidente.

Os outros pontos aprovados pelos acionistas foram a "eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para o mandato correspondente ao triénio 2023/2025", dos "membros do Conselho Fiscal para o mandato correspondente ao triénio 2023/2025", do "Revisor Oficial de Contas para o mandato correspondente ao exercício de 2023" e "dos membros da Comissão de Vencimentos para o mandato correspondente ao triénio 2023/2025 e fixação da respetiva remuneração", disse o grupo.

A Glintt somou 2,3 milhões de euros de lucro, entre janeiro e setembro, mais 77,8% do que no mesmo período de 2021, segundo um comunicado de novembro.

Por sua vez, o volume de negócios da tecnológica fixou-se em 83,5 milhões de euros, mais 10,1% do que em igual período do ano passado.