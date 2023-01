Volume de negócios na indústria acelera em novembro

O volume de negócios na indústria em Portugal aumentou a um ritmo maior em novembro, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, 9 de janeiro. O índice registou um aumento de 16,2% em novembro, face a novembro de 2021, acelerando face a outubro, mês em que a variação homóloga fora de 16%.



Esta aceleração ocorre numa altura em que a subida dos preços na indústria até está a ocorrer a um ritmo menor: em outubro, a inflação no setor era de 16,2%. Em novembro, fora de 14,1%.

Sem o agrupamento de energia, o volume de negócios na indústria cresceu 11,6% em novembro, face a 15,4% em outubro.



As vendas na indústria com destino ao mercado nacional subiram, em novembro, 17,7%, acelerando face aos 16,7% de outubro; ao passo que as com destino ao mercado externo cresceram 14,3%, abrandando face ao ritmo de crescimento de 15% registado no mês anterior.

O INE especifica ainda que “as variações homólogas dos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas situaram-se em 1,8%, 6,5% e 2,0% (2,2%, 7,4% e 2,5% em outubro), respetivamente”.