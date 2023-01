PSI abre com ganhos ligeiros, Mota-Engil dispara mais de 5%

A bolsa de Lisboa começou a sessão desta segunda-feira, 9 de janeiro, em alta. Pouco depois do arranque, cotava a subir 0,0,14% nos 5917,66 pontos, com oito cotadas em 15 a negociar em alta.

Na Europa, a tendência era mista, com as principais bolsas a apresentarem ganhos ligeiros. O Stoxx 600, índice representativo das ações do Velho Continente, negociava em alta de 0,42%.



A Mota-Engil destacava-se no início do dia, valorizando-se 5,56% para os 1,29 euros. Em segundo e terceiro lugares da lista de ganhadores estavam a Corticeira Amorim e a Semapa, ambas a crescer 0,8% para os 8,85 euros e 12,64 euros, respetivamente.

Nas quedas, a Altri era quem mais perdia valor esta manhã, recuando 0,6% para os 5 euros.

A REN e a EDP negociavam inalteradas nos 2,54 euros e 4,78 euros, respetivamente.