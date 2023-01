Limite de isenção de IVA sobe para 15 mil euros em 2025

O limite de isenção de IVA vai aumentar de forma progressiva até 2025 para os 15 mil euros de rendimentos, segundo o Jornal de Negócios desta segunda-feira, 9 de janeiro. A subida do limite de isenção de pagamento de IVA era uma medida prevista no Orçamento do Estado para 2023.

De acordo com um ofício da Autoridade Tributária (AT), o limite de isenção será de 13.500 euros de rendimentos em 2023; de 14.500 euros em 2024; e de 15 mil euros em 2025.



Os valores referem-se aos volumes de negócios do ano anterior. No caso de o contribuinte ter aberto atividade no ano anterior, dá-se o cálculo do volume de negócios previsto para a totalidade do ano através da anualização dos valores, segundo a AT.



O prazo de pagamento do imposto também se altera, com um novo limite de pagamento do IVA referente ao segundo trimestre, que passa de agosto para 25 de setembro. As declarações periódicas poderão, por sua vez, ser entregues até 20 de setembro, segundo o Jornal de Negócios.