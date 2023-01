Greve dos trabalhadores portuários desconvocada após reunião com João Galamba

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias desconvocou a greve iniciada a 22 de dezembro, após uma reunião com o novo ministro das Infraestruturas, João Galamba.

A informação, avançada pelo “Eco” e confirmada pelo Expresso, traduz-se no fim de uma greve que em janeiro mal começou. A paralisação contou com cinco dias em dezembro e, para janeiro, estava prevista para todas as segundas e sextas-feiras até ao final do mês. A greve em causa estava concentrada sobretudo nos trabalhadores marítimos, que movimentam as lanchas de pilotos e os rebocadores, mas bloqueava todas as operações portuárias.

Em declarações ao Expresso, o líder do sindicato, Serafim Gomes, disse que um dos motivos para desconvocar a greve foi a “abertura para o diálogo que o ministro [João Galamba] mostrou e que antigamente [com Pedro Nuno Santos] não havia”.

Segundo o responsável, Galamba disse ter “ideias e projetos para desenvolver os portos e dar-lhe o papel que merecem”. Porém, “vai precisar de tempo”, notou Serafim Gomes, e por isso, o sindicato e o ministro chegaram a um consenso, dando um prazo de três meses para Galamba desenvolver as suas ideias.

O sindicato quer resolver diversos problemas nos portos portugueses, mas também quer que os salários sejam atualizados em 8% (de acordo com a inflação). O compromisso que saiu desta reunião “não é apenas para os salários, mas também para as condições de trabalho” e para o desenvolvimento dos portos.