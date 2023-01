Banco central da Suíça com perdas recorde de 132 mil milhões de francos em 2022

O Banco Nacional da Suíça, o banco central do país, teve em 2022 o maior prejuízo desde que foi fundado há 115 anos: 132 mil milhões de francos suíços (134 mil milhões de euros ao câmbio atual), noticia a Reuters esta segunda-feira, 9 de janeiro.



Em 2021, o banco reportara um lucro de 26 mil milhões de francos suíços (26 mil milhões de euros).



A culpa destes resultados está nas desvalorizações registadas no ano passado na carteira de ações e de obrigações do banco central de cerca de 800 mil milhões de francos (810 mil milhões de euros), acumuladas para desvalorizar o franco desde o início da década passada.



A valorização recente do franco suíço face ao euro implicou também perdas cambiais.

A compensar estiveram as reservas de ouro do banco, tendo fechado o ano nas 1040 toneladas e com uma valorização de 400 milhões de francos (405 milhões de euros) face ao ano de 2021.

Esta é a primeira estimativa do banco para o exercício de 2022, devendo os números definitivos ser publicados a 6 de março.