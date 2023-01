Unicâmbio cresce na Alemanha e no ouro

É numa esquina, ao lado do quase centenário restaurante Nagel, em frente à estação central de comboios de Hamburgo, que está a mais recente loja da Unicâmbio na Alemanha. Os gorros, as luvas e o lago ali perto meio congelado denunciam o inverno, mas foi em pleno verão, em julho de 2022, que a casa de câmbios abriu a sua 33ª loja no país — a primeira expansão feita de forma autónoma, para além das 32 unidades no país adquiridas à Western Union em 2021.

As imagens de bandeiras de vários países coladas num dos vidros revelam qual o público com que a loja trabalha preferencialmente: os imigrantes. Esta sucursal é o rosto de uma nova fase de expansão da casa de câmbios portuguesa por terras germânicas — onde se apresenta com a marca Ucambio.